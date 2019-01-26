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26.01.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, ЕС, Украина
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В ДНР не ждут ничего хорошего от прибытия в Мариуполь европейской делегации

В связи с прибытием делегаций из стран Евросоюза возможны провокации со стороны ВСУ на мариупольском направлении.

Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С завтрашнего дня в Мариуполь и прилегающие районы ожидается прибытие и работа нескольких делегаций из стран Евросоюза. Поступающая к нам информация свидетельствует о том, что противник не отказался от задуманных провокаций, о которых мы заявляли ранее, и планирует убедить западных дипломатов в оборонительном характере своих действий.

Существует большая вероятность того, что украинское оккупационное командование в указанный период сосредоточится на проведении провокационных действий на Мариупольском направлении, направленных на дискредитацию Народной милиции республики», – заявил Безсонов.

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