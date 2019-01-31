В ДНР объяснили, почему Донбассу выгодно переизбрание Порошенко

31.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия должна исправить ошибку 2014 года и не признать выборы президента Украины, для чего в 2019 году нужна победа действующего главы государства Петра Порошенко.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-министр иностранных дел ДНР Александр Кофман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле ситуация сложилась таким образом, что это первые выборы на Украине, на которых благодаря действиям нынешних властей размыта грань между противостоянием Востока и Запада. Ввиду того, что пророссийские восточные регионы заполнены выходцами из западной Украины, а сторонники России в большинстве своем выдавлены с этих территорий, в том числе ушел Крым и Донбасс – на Украине нет жёсткого противостояния между Востоком и Западом.

Мы не будем гадать на кофейной гуще, но если бы выборы были честные и прозрачные, то огромные шансы были бы у Зеленского. Он имеет высокий рейтинг и низкий антирейтинг, но на этих выборах ему стать президентом не дадут, а значит, будет конфликт только между Порошенко и Тимошенко.

Что касается оккупированной Украиной части Донбасса, то там, скорее всего, выборы будут с минимальной явкой. За кого проголосуют из двух перечисленных, я не берусь прогнозировать, но, безусловно, будут голосовать за пророссийские силы, однако этот результат можно не рассматривать», – заявил экс-министр.

«На мой взгляд, Донбассу наиболее выгодна победа Порошенко. Связано это с тем, что у РФ есть шанс исправить ошибку 2014 года и не признать выборы президента Украины, учитывая, что два миллиона украинских граждан проживают на территории России, и им не предоставлены условия для голосования, также было решено убрать из числа наблюдателей на выборах наблюдателей РФ. Таким образом, можно довести ситуацию до определенного коллапса, а зная, что у Тимошенко есть ресурсы, становится понятным, что просто так она власть не отдаст, и на Украине возникнет очередной майдан», – добавил Кофман.