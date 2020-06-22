22.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
День Победы, Донбасс, История, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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В ДНР открыли мемориальные плиты в местах захоронения советских воинов


Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби на Мемориале «Группа братских и одиночных могил советских воинов» в городе Амвросиевка ДНР состоялось открытие мемориальных плит в местах захоронения солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает официальный сайт ОД «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жители Амвросиевки, активисты ОД «ДР», юнармейцы и руководство города собрались на мемориальном комплексе, чтобы почтить память погибших героев минутой молчания, поблагодарить ветеранов за их доблесть и патриотизм, а также открыть мемориальные плиты в местах захоронения солдат, павших в сражениях 1941 – 1943 годов.

К собравшимся обратился глава администрации Амвросиевского района, секретарь МО ОД «ДР» Игорь Лызов. Он отметил важность сохранения исторической памяти и поблагодарил ветеранов за их доблесть, патриотизм и подвиги, благодаря которым была одержана победа в Великой Отечественной войне.


«Наш святой долг — хранить память о великом подвиге нашего народа, чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Низкий поклон за ваш подвиг, чистое небо, мирную жизнь, будущее наших детей! Вечная слава героям, павшим в боях за Родину!» — сказал Лызов.

И.о. главы администрации города Амвросиевка Наталья Докук поблагодарила Общественное Движение «Донецкая Республика» за оказанное содействие в установке мемориальных плит известным и неизвестным солдатам Советской армии. Она отметила важность сохранения исторической памяти нынешним и грядущим поколениям.

В завершении мероприятия присутствующие почтили память всех, кто не вернулся с полей этой страшной войны, минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу Неизвестного солдата.

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