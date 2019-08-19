В ДНР предупредили о новых украинских провокациях

19.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В зону проведения «ООС» прибыли представители подразделения Сил специальных операций ВСУ, специализирующиеся на проведении диверсий.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, полученной от разведки Народной милиции ДНР, в зону ответственности 35-й бригады морской пехоты ВСУ прибыла группа военных в количестве 6-ти человек из состава 8-го полка специального назначения ССО.

«Вчера трое из прибывших боевиков ССО были зафиксированы в «буферной зоне» между контрольными пунктами на нашей и украинской стороне, где они, под видом мирных жителей, осматривали местность и дорогу. После чего они вернулись обратно на подконтрольную Украине территорию», – рассказал Даниил Безсонов.

Он отметил, что все трое входят в состав подразделения 8-го полка, задачей которого является проведение диверсионно-разведывательных операций.

Представитель оборонного ведомства не исключил, что ВСУ готовят ряд провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения, а также лживого обвинения подразделений Народной милиции ДНР в нарушении перемирия.

«Жертвами такого рода диверсий могут стать мирные жители Донбасса или международные наблюдатели, посещающие данную местность с целью проверки», – добавил Даниил Безсонов.