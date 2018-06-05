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В ДНР припугнули Киев морским «Чебурашкой»
Вооруженные силы ДНР оставляют за собой право открывать огонь в случае угрозы Республике со стороны украинских силовиков во время проведения ими учений, под предлогом которых Киев накануне заявил о перекрытии части акватории Азовского моря, включая относящееся к республике побережье Новоазовска.
Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, выставка, которая прошла 9 мая, не смогла показать всю мощь той продукции ВПК, которую мы сейчас делаем. Я хочу напомнить Украине, что у нас есть «Чебурашки» морского базирования. Если они объявили учения в наших прибрежных водах, мы имеем право открыть учебные стрельбы по водным целям.
Если они хотят посмотреть, как это у них получится, я скажу откровенно: я очень счастлив. Американская помощь велика и могуча, не только джавелины поставляют, а ещё и надувные лодочки. Так что вперёд, посмотрим на учения.
Скажу откровенно: я куплю себе поп-корна, сяду в первом ряду на побережье и буду смотреть. Могу, кстати, вас позвать с собой, будем смотреть на ход учений, обсуждать системные ошибки и поделимся впечатлениями», – сказал Захарченко журналистам.
Метки: Азовское море, Александр Захарченко
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