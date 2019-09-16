В ДНР рассказали, как украинские солдаты сами себя подорвали

16.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Прибывшие по ротации в зону боевых действий в Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неустановленном боеприпасе – «закладка», всего скорее, была сделана предшественниками, покинувшими позиции.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, ушедшие из зоны «ООС» в связи с плановой заменой подразделения ВСУ продолжают удивлять «сюрпризами» своих преемников.

«Начавшие обустройство брошенных позиций украинские военнослужащие всё чаще обнаруживают тайники с минами, гранатами и другими неучтёнными боеприпасами. Одна из таких находок оказалась последней для боевиков 28-й бригады ВСУ, которые обнаружили боеприпасы в земле. В результате детонации неустановленного взрывного устройства 2-е военнослужащих погибли», – сообщил Эдуард Басурин.

Он также добавил, что командир 28-й бригады Максим Марченко только за прошедшие сутки доложил командующему ОТГ «Восток» о шести случаях небоевых потерь в ходе проведения фортификационных работ на позициях.