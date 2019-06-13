В ДНР сообщили о стычке правосеков и литовских наемников

13.06.2019, Донецк, Александр Гусар

На Донбасс прибыла делегация Литвы, с целью расследования обстоятельств получения ранений своими гражданами из числа наёмников, полученных ими в ходе массовой драки с боевиками ДУК «Правый сектор».

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации 14 июня в зону «ООС» прибывает делегация из Литвы.

«Официальная версия визита – ознакомление с организацией медицинского обеспечения в 66-м госпитале в Покровске. Однако, по имеющейся информации, столь скорый приезд связан с проведением разбирательства по факту получения травм и увечий четырьмя наёмниками из числа граждан Литвы, полученных ими в ходе массовой драки с националистами ДУК «Правый сектор», произошедшей 10 июня в районе Успеновки», – сообщил Эдуард Басурин.