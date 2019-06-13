13.06.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

В ДНР сообщили о стычке правосеков и литовских наемников

На Донбасс прибыла делегация Литвы, с целью расследования обстоятельств получения ранений своими гражданами из числа наёмников, полученных ими в ходе массовой драки с боевиками ДУК «Правый сектор».

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации 14 июня в зону «ООС» прибывает делегация из Литвы.

«Официальная версия визита – ознакомление с организацией медицинского обеспечения в 66-м госпитале в Покровске. Однако, по имеющейся информации, столь скорый приезд связан с проведением разбирательства по факту получения травм и увечий четырьмя наёмниками из числа граждан Литвы, полученных ими в ходе массовой драки с националистами ДУК «Правый сектор», произошедшей 10 июня в районе Успеновки», – сообщил Эдуард Басурин.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть