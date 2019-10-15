В ДНР восстановили железнодорожный мост на перегоне Пантелеймоновка – Горловка

15.10.2019

Министр транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов в ходе встречи с главой республики Денисом Пушилиным доложил о восстановлении смешанного железнодорожного моста на перегоне Пантелеймоновка – Горловка.

Об этом сообщили на официальном сайте главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодняшняя наша встреча посвящена восстановлению железнодорожного перегона Горловка – Пантелеймоновка. В 2014 году он был разрушен. Началось восстановление в 2015 году, однако в силу разных обстоятельств, таких как война, экономическая блокада, оно растянулось на несколько лет. Но последний этап был пройден ударными темпами, и силами железной дороги и непосредственно Министерства транспорта он был восстановлен», – рассказал глава республики.

В свою очередь министр транспорта сообщил, что данный мост, построенный в 1958 году, в декабре 2014 года в ходе боевых действий был серьёзно повреждён.

«Разрушение моста резко осложнило эксплуатационную ситуацию на перегоне Пантелеймоновка – Горловка, на котором работало три пути. В конечном итоге остался только один путь, по которому осуществлялось все движение как грузовых, так и пассажирских поездов. Осенью 2015 года были выполнены первые работы по демонтажу поврежденных конструкций для подготовки дальнейших работ по восстановлению», – рассказал он.

Дмитрий Подлипанов подчеркнул, что все конструкции моста изготовлены предприятиями, расположенными на территории ДНР. Так, на Донецком заводе металлоконструкций изготовили основную балку, а Ясиноватский машиностроительный завод – литые секторные опорные части. Металлические конструкции сварных тангенциальных опорных частей, тротуарные консоли, анкерные болты для секторных опорных частей, детали секторных опорных частей изготовили на Путевом ремонтно-механическом заводе станции Дебальцево.

Работа по демонтажу опор моста, устройству временных опор под аутригеры железнодорожного крана ЕДК-2000 была выполнена в июле-августе текущего года силами специалистов Донецкой железной дороги. В конце августа выполнена переустановка железобетонных балок пролетного строения.

«В дальнейшем при монтаже дополнительных опор (они были специально изготовлены, чтобы кран мог опереться) была поднята основная конструкция. Вес ее составил 47 тонн, длина – 27,6 метра. Это соединило две части береговых опор через канал Северский Донец – Донбасс, что позволило в дальнейшем осуществлять работы по восстановлению.

Данный перегон восстановлен полностью, с точки зрения как электрификации, так и путевого хозяйства. Мост был восстановлен 12 октября, полностью были уложены последние опоры», – резюмировал глава министерства.

Отметим, что после восстановления моста пропускная способность перегона увеличится с 16 пар поездов в сутки до 48 пар. Это полностью удовлетворит потребности Республики в перевозках грузов и пассажиров и значительно сократит время проследования поездов на перегоне.

В ходе встречи Подлипанов также озвучил дальнейшие планы по восстановлению автомобильных дорог ДНР и железнодорожного путепровода Ларино – Чумаково.