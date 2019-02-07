07.02.2019, Донецк, Александр Гусар

В Донецке прошло совещание главы ДНР с главами городов и районов, где были подняты вопросы качества работ коммунальных служб и городского транспорта, ремонта дорог и выделения жилья гражданам, пострадавшим в результате боевых действий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подводя итоги совещания, начальник управления внутренней политики ДНР Ольга Позднякова назвала одним из самых важных обсуждавшихся вопросов восстановление муниципального жилого фонда для последующего распределения его отдельной категории граждан, пострадавшей в результате военных действий.

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«Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Это сметы на проведение отдельных ремонтных работ, которые будут внесены в бюджет второго квартала 2019 года. Сегодня, прежде всего, необходимо активизировать работу на местах, наладить плотное максимальное взаимодействие межу администрациями городов и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Со стороны правительства ДНР этому вопросу будет уделено максимально пристальное внимание», – отметила Позднякова.

Также она рассказала, что на сегодняшний момент процесс подготовки рабочих смет только начался.

«В общем количестве это 504 объекта, на которые должны быть составлены сметы, соответственно, когда будет полностью подготовлена вся сметная документация, мы сможем сказать, какие квартиры будут профинансированы, и в какой очерёдности они будут восстанавливаться», – добавила руководитель управления внешней политики республики.