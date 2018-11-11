В Донбассе начались выборы. Украина продолжает обстрелы

11.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

В воскресенье в республиках Донбасса начались выборы руководителей ДНР и ЛНР, а также депутатов местных парламентов. Практически одновременно с открытием избирательных участков украинская группировка начала обстрелы неподконтрольных территорий.

Глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова сообщила, что по состоянию на 10:00 явка составила уже 18,6%, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все участки готовы, помещения оборудованы для голосования в соответствии с потребностями как избирателей, так и членов участковой комиссии, подготовлены списки избирателей, бюллетени переданы в участковые комиссии в необходимом объёме и количестве», – подчеркнула она.

Вчера вечером в Донецк для участия в наблюдении за выборами прибыли делегации из 14 государств мира.

«За ходом голосования будут наблюдать представители 14 государств мира: РФ, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Чили, Турции, Абхазии и Южной Осетии. Это говорит об открытости выборов в ДНР, в том числе и для международного сообщества», – заявила Позднякова.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, который считается главным претендентом на победу, также принял участие в голосовании. Вместе с женой Ириной он прибыл на избирательный участок, который расположен в здании школы № 64 прифронтового Куйбышевского района Донецка.

«Очень надеемся на высокую явку», – сказал он.

Ранее посольство США призвало жителей Донбасса отказаться от участия в выборах ЛДНР, результаты которых Запад заранее пообещал не признавать. Украинские власти угрожают участникам избирательной кампании уголовным преследованием.

Сегодня утром за двадцать минут до начала выборов в ДНР украинские подразделения из минометов и БМП обстреляли поселок Доломитное на севере прифронтовой Горловки. Об этом у себя в телеграмм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ в 07:40 обстреляли Доломитное, зафиксировано попадание по улице Железнодорожная, 66», – говорится в сообщении. Приходько отметил, что, к счастью, в результате обстрела никто не пострадал.