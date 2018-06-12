12.06.2018, Докучаевск, Анастасия Самойлова

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В Донбассе новые жертвы среди мирного населения

Украинская армия нанесла удар по Докучаевску. В результате обстрела пострадала мирная жительница.

Об этом сообщили в компании «Вода Донбасса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею», – говорится в сообщении.

Пострадавшая была госпитализирована. Согласно предоставленным администрацией данным, у женщины множественные огнестрельные осколочные ранения шеи, левого плеча и предплечья, а также голени.

Напомним, вчера рано утром ВСУ совершили массивный обстрел Куйбышевского района города Донецка, в ходе которого пострадало трое мирных жителей. На этом украинские военнослужащие не успокоились, и уже днём из тяжёлых миномётов обстреляли посёлок Спартак.