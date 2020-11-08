В Донбассе взлетел на воздух украинский грузовик с боеприпасами  

09.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

За прошедшие сутки в зоне «ООС» в результате взрыва погиб один украинский военнослужащий, ещё двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной Милиции ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем фиксировать одиночные взрывы в результате детонации снарядов, в районе населённого пункта Авдеевка, где произошел подрыв Урала 54-й бригады в ходе погрузки боеприпасов. По нашим данным, один боевик 54-й бригады погиб и двое получили ранения и доставлены в госпиталь города Красноармейск. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту нарушения требований безопасности при погрузке боеприпасов, повлекших гибель и ранение военнослужащих, работает комиссия ОТГ «Восток» и следователи ВСП. До окончания проверки командующий ОТГ «Восток» СОДОЛЬ запретил выход машин, спланированных под перевозку боеприпасов», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили факт избиения инспектора противопожарной безопасности, который прибыл на позиции ВСУ с проверкой.

«В 36-й бригаде отмечается работа комиссии ВСП по выяснению причин травмирования прапорщика Костюкова, поступившего в военный госпиталь города Марииуполь с переломом челюсти и сотрясением мозга. Сотрудники ВСП установили, что прапорщик Костюков, в качестве инспектора противопожарной службы, прибыл в 501-й батальон для проверки выполнения требований противопожарной безопасности.

В ходе работы у него возник конфликт со старшим лейтенантом Лучко, который вместо устранения недостатков, вступил в словесную перепалку с Костюковым, а после попросту избил его», – добавили в пресс-службе.