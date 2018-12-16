В Донецке арестован заместитель «Ташкента»

16.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

В Донецке арестован и.о. первого замминистра доходов и сборов ДНР Михаил Халин в рамках расследования дела по захвату собственности в агропромышленном комплексе республики на 850 миллионов рублей.

Об этом сообщает в пресс-служба генпрокуратуры ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Внимание силовиков привлекла «процедура признания бесхозяйным имущества ООО «Колос Д» и передача его в собственность ГП «Заря Агро».

Прокуратура обнаружила признаки преступления, предусмотренного уголовным кодексом.

«За совершение указанного выше преступления к уголовной ответственности привлекается и.о. первого заместителя министра доходов и сборов ДНР Михаил Халин, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Халину предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 338 УК ДНР», – добавили в Генпрокуратуре.

Также Генпрокуратурой было установлено, что в результате противоправных действий должностных лиц министерства доходов и сборов и госпредприятия «Заря Агро» до настоящего времени в бюджет Республики не возращена возвратная финансовая помощь в размере 52 млн 800 тыс. рублей.

Отмечается, что на сотрудников Мин Доходов и ГП «Заря Агро» также были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 348 УК ДНР, ч. 1 ст. 225 УК ДНР. Их обвиняют соответственно в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей и выполнении управленческих функций в предприятии, вопреки законным интересам общества и государства.

Ранее Михаил Халин был заместителем министра доходов и сборов, вице-премьера ДНР Александра Тимофеев (позывной «Ташкент»), который получил ранения, находясь рядом первым главой Республики Александром Захарченко, когда сработало взрывное устройство в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа.

Тимофеев вскоре после ранения покинул ДНР.