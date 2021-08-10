В Донецке констатировали: Пора объединять весь Донбасс

10.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Воссоединению и интеграции с Россией подлежит весь Донбасс – даже те территории, которые временно находятся под контролем Киева.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявила журналистка из Донецка Юлия Андриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт ли речь только о ЛДНР, или обо всём Донбассе, но должен быть [объединён и интегрирован в Россию] весь Донбасс. Вот раньше, до коронавируса, у нас была принята Программа воссоединения народов Донбасса . В ней предлагалось, например, лечить кого-то из Мариуполя. Многих это раздражало. А меня нет – это был хоть какой-то сигнал, что мы помним, что Донбасс весь голосовал на референдуме, даже в обстреливаемом Славянске. Уже там были обстрелы, а люди не побоялись выйти на референдум», – сказала Андриенко.

Она подчеркнула, что многим людям, даже проживающим в Донецке, такая мысль не нравится – они стали отказываться от подконтрольных Киеву территорий.

«А сейчас, даже среди наших, не буду называть фамилии, но это какое-то скотство – люди отказались от тех земель. Они говорят «та сторона». Это даже стыдно – иметь там родственников. Мне недавно сказали: «А что, у тебя там родственники? Ну, не повезло тебе». А что, мы должны их всех сюда поселить, и бросить те земли, отказаться от того Донбасса, который был до 2014 года?Конечно, хотелось бы, чтобы это было каким-то бескровным образом. Но должен быть весь Донбасс», – добавила журналист.