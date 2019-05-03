В Донецке начался приём документов для получения гражданства РФ

03.05.2019, Донецк, Александр Гусар

В Донецке с сегодняшнего дня миграционная служба МВД ДНР начала приём документов жителей республики, изъявивших желание получить гражданство Российской Федерации.



Так, только в первый день работы к 11 часам утра очередь насчитывала около 200 человек.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Post Enot», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В миграционной службе МВД ДНР сейчас очередь, кипит работа. Люди прибывают. По списку записались уже почти 200 человек. Люди стоят, чтобы подать документы на оформление паспорта гражданина Российской Федерации. Украине – привет!», – отмечается в сообщениях.

Начальник миграционной службы МВД ДНР Краснощёка Владимир Иванович в комментарии источнику поделился информацией, что сегодня первый день приёма документов граждан ДНР для получения российского гражданства, ажиотаж очень высокий, однако в дальнейшем территориальные подразделения службы распределят нагрузку и снизят очереди. Также он отметил, что на данный момент большинство жителей республики изъявили желание получить документ дружественного государства.

«Сегодня мы осуществляем первый день приёма граждан для приобретения гражданства Российской Федерации, ажиотаж большой. Но мы планируем, что с 7 числа, когда будут принимать все территориальные подразделения, этот ажиотаж спадёт, но людей очень много, желающих получить гражданство РФ. То есть, практически все жители Донецкой Народной Республики изъявляют желание это сделать», – заметил Краснощёка.

Отвечая на вопрос о статистике подавших документы на гражданство РФ, начальник миграционной службы рассказал, что списков на данный момент нет, однако из 310 тысяч граждан Республики, обратившихся в соответствующий орган, 292-м тысячам паспорт РФ уже оформлен.

«Списка нет, у нас жителей на территории Донецкой Народной Республики 2 миллиона 300 тысяч примерно, практически все они будут желать получить паспорт гражданина Российской Федерации. Однако основным условием, на сегодняшний день, является наличие паспорта гражданина ДНР. В подразделения миграционной службы на сегодняшний день обратилось более 310 тысяч граждан с таким заявлением и 292-м тысячам этот паспорт уже оформлен», – уточнил чиновник.



Краснощёка добавил, что длительность принятия документов очень быстрая и занимает 15 минут при наличии полностью собранного пакета документов.

«Процедура принятия документов занимает, в основном, до 15 минут, если человеком собран весь пакет документов. Если же не весь пакет документов, тогда приходится дорабатывать его, поэтому больше», – отметил он.

Он также упомянул, что дактилоскопическая экспертиза для паспорта РФ не будет проводиться на территории республики и будет необходима лишь при получении документа в Ростовской области.

«Дактилоскопическая экспертиза будет производиться при получении паспорта, перед тем как получить паспорт гражданина Российской Федерации, на территории Ростовской области. У нас не производится при оформлении документов на паспорт гражданина РФ на нашей территории», – подчеркнул начальник миграционной службы МВД ДНР.

В Telegram-канале «Inside Donetsk» также заметили, что несмотря на заявления Киева о минимальном количестве желающих получить паспорт РФ, очередь, собравшаяся за ним ещё с 5 утра, говорит об обратном.

«Не ручаемся за достоверность, но в очереди нам сказали, что пришли уже в 5 утра. Кто там говорил, что «бажаючих буде не багато»? Вот, посмотрите, это уже не слова, это фотофакт. На момент открытия управления насчитали в очереди 78 человек», – говорится в источнике.