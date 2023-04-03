«В этом году не оправимся» – гендиректор «Укргидроэнерго» о последствиях ракетных ударов

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В этом году украинская экономика не сможет оправиться от ущерба, который нанесли ей российские ракетные удары.

Об этом в эфире телеканала «BBC» заявил гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы возьмём тот ущерб, который нанесла РФ энергетике – мы все его ощущали и видели. Мы понимаем, что конкретные удары с осени по февраль и март, были очень интенсивными. Если мы возьмём нашу компанию, «Укргидроэнерго», то по ней было нанесено более тридцати ракетных ударов. Мы потеряли две тысячи МВт. Пятьсот мы уже восстановили, а полторы тысячи ещё надо будет восстанавливать. И мы не всё сможем восстановить в этом году. Потому что это большие деньги, и оборудование у нас стар… оно у нас индивидуальное, его нельзя купить где-нибудь», – сказал гендиректор.

Он также признался, что во время ударов российской армии ни один гражданский не погиб.

«Самое главное – сберечь наших сотрудников. И до сегодняшнего дня у нас это получается, потому что ни один человек не погиб при ракетных ударах», – резюмировал гендиректор.