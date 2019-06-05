В этот раз Саакашвили не получит от Украины должностей

05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается приглашать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в свою команду, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом глава Украины заявил в Брюсселе, где он находится с первым официальным визитом, сообщает грузинский сайт Imedinews.

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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что Зеленский не рассматривал возможность предложения Саакашвили официальной должности.

Ранее в интервью каналу «1+1» Зеленский заявил, что его решение вернуть украинское гражданство Саакашвили не было политическим. «Планы были очень простыми и очень человеческими. Я обещал прессе и ранее говорил, думаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его вернул», — говорил он.

Ранее сам Саакашвили заявил, что собирается “участвовать в построении новой страны”, однако стремлений «получить какой-то кабинет или какую формальную должность» не имеет.

Саакашвили вернулся на Украину в конце мая, после того как Зеленский подписал указ о возвращении ему украинского гражданства, которого его незаконно лишил Петр Порошенко.