В ЕС нашли механизм обхода собственных антироссийских санкций – киевский экономист

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Новости Украины

Россия продолжает получать «бешеные деньги» от Европы за энергоносители, чтобы использовать их для продолжения военной спецоперации на Украине.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский экономист Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что Россия продолжает продавать энергоносители, и каждый день у неё около миллиарда дохода. И даже, несмотря на достаточно непростые переговоры, несогласия со стороны ЕС, сегодня уже есть целый ряд энергоснабжающих компаний из Германии, Франции, которые согласились открывать счета в «Газпромбанке», перечислять туда евро в качестве оплаты за газ, и там при автоматической конвертации выплачивать это в рублях. То есть, Европа нашла механизм обхода, который, с точки зрения европейцев, не нарушает санкции, но, тем не менее, продолжает давать РФ деньги», – пожаловался Пендзин.

Также он посетовал на то, что лидеры ЕС дали понять, что седьмой пакет санкций точно не будет касаться газа.

«Мы прекрасно понимаем, что они и дальше будут платить эти бешеные деньги за газ. Да, они ищут альтернативы, ищут возможности обхода, но пока что труба – это единственное, на чём, по большому счёту, мы даём деньги РФ», – добавил экономист.

Единственным утешением он назвал тот факт, что Россия на эти деньги якобы не сможет покупать подсанкционные товары.

«Позитивом является то, что в рамках нынешней санкционной политики, русские не очень могут использовать эти деньги для покупки технологий, запчастей, того, что им не хватает, и никогда они не смогут это сделать. Как не смогут электронные чипы, полупроводники. Но в другом нужно понимать, что те деньги – они сегодня в любом случае дали возможность окрепнуть российскому рублю, они этим кичатся. И, безусловно, есть страны, которые будут пытаться заменить те товары, которые ушли с российского рынка, своей продукцией. В частности, Китай. Так что нужно понимать, что сегодня пока что Россия получает деньги от энергоносителей и использует их для вооружённой агрессии против Украины», – страдает Пендзин.