В Гааге оставили поддержку Украины, но убрали членство в НАТО

То, что из декларации саммита НАТО в Гааге, предварительно, убрали упоминание о членстве Украины в альянсе, объясняется тем, что никто не хочет ругаться с американцами.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил находящийся в Гааге экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эта декларация ещё не обнародована, я немного наперёд буду говорить. На 90% текст будет такой – в ней указано о поддержке Украины. Кто-то скажет о том, что там не написано, что Украина должна стать членам НАТО, я напомню о том, что у нас уже много было написано, ещё в 2008 году. Когда я как глава Рады вместе с тогдашним президентом и премьером подписал письмо на НАТО – сделайте нас членами НАТО, уже тогда в Бухаресте в 2008 году было принято решение, что двери для НАТО открыты. Правда, с 2008 года до 2025-го многовато времени прошло. Поэтому юридически вопрос был решён ещё в Бухаресте и подтверждён в Вашингтоне», – успокаивает Яценюк.