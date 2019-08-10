В Германии рассказали о плане бомбежек Львова в 2014 году

10.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Если бы Евромайдан проиграл, и при власти на Украине остался президент Виктор Янукович, то гражданская война началась не на Донбассе, а в западных областях.

Об этом в эфире интернет-канала «Союз блогеров Украины» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что к этому в 2014-м году было все готово, а НАТО и Евросоюз поддержали бы восстание галичан, обвинявших Януковича в заигрывании с Москвой.

«Если бы Янукович в 2014-м году использовал всю свою власть, а у него были возможности подавить Майдан, тогда бы откололась западная Украина от тогдашней Украины. Я в этом уверен – там тоже было оружие, там тоже уже были заняты администрации, народ был готов выйти из этой Украины и создать свое государство на западе Украины. При поддержке НАТО, американцев, и при поддержке Европы. Это было бы 100%. Получилось по-другому, и теперь на востоке Украины люди восстали против Майдана, против западноукраинских элит, которые пришли во власть. Получилось то, что мы имеем сейчас», – заявил Рар.