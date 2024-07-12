В Германии требуют снять все ограничения на удары Украины по России

Западу следовало бы снять ограничения на использование своего оружия вглубь территории России. Об этом в эфире телеканала DW заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хойсген считает, что Украина должна получить «добро» на удары не только по российскому приграничью, а и на любом расстоянии.

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«До тех пор, пока Украина наносит удары по военным целям, поскольку она является жертвой агрессии со стороны России, это абсолютно законно в соответствии с международным правом. Почему мы продолжаем останавливаться и удерживать Зеленского от защиты своей страны, принимая во внимание то, что делает Путин?.. Я думаю, что он смеется над нами за то, что мы все еще удерживаем Зеленского от защиты своей страны так, как он должен это делать. Зеленский, конечно же, очень рад и благодарен за все, что мы делаем, но почему мы все еще удерживаем его от эффективной защиты. Важно иметь оборонительное оружие, чтобы увидеть, что они могут сбивать приближающиеся ракеты, но почему мы не позволяем ему на самом деле уничтожить стартовые площадки всех этих беспилотников, которые посылаются, почему ему не разрешается уничтожить аэродром, с которого российские военные самолеты начинают бомбить?.. Не только в приграничных районах. Он должен иметь возможность защитить свою страну», – заявил Хойгсен.