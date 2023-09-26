«В городе полно законсервированных агентов» – одесская свидомитка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Показательных судебных процессов над наводчиками российских ракет на объекты ВСУ в Одессе должно быть больше.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-заместитель губернатора Одесской области, поддерживающая киевский режим журналистка Зоя Казанжи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Они корректируются – я понимаю, что много и пабликов отслеживается, и социальные сети, однако корректируются они не только исключительно из того, о чём пишут медиа. Есть куча людей, которые сидят тут и до сих пор, которые заехали давно и с которыми активно борются и выявляют, но недостаточно активно», – сказала Казанжи.

Радиоведущий спросил свидомую, стало ли меньше в Одессе «коллаборантов».

«Думаю, на этот вопрос никто не ответит. Если мы говорим о коллаборационистах, то это люди, которые, согласно формулировке уголовного кодекса, ведут преступную деятельность. Не могу сказать. Просто они есть, они работают, они работают за деньги и по идеологическим взглядам, в том числе. Мы сейчас не говорим о тех, кто какие-то глупости транслирует и просто думает по-другому, мы сейчас не про иные точки зрения, а о преступников – я думаю, что их, к сожалению, достаточно», – ответила журналистка.

Она посетовала на то, что карательные органы мало передают в медиа информации о задержаниях и наказаниях.

«Возможно, нет сил, но не всегда достаточно противодействий и недостаточно сообщений об этих задержаниях. Хотя, регулярно, вы знаете, что прокурор Николаевской области, кажется, который сдал место расположения наших военных в первые месяцы, он получил пожизненный срок, и суд был в Одессе, и достаточно широко освещался. То есть тут важна роль медиа – сообщать о задержаниях, о наказаниях, определённые судебные процессы. Потому что мы имеем вот такое – враг готовился давно, коварно, они на это тратили большие деньги, и тут достаточно много законсервированных агентов сидит и до сих пор», – рассказала Казанжи.