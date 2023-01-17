В Госдуме не согласны с Лавровом и призывают ликвидировать режим Зеленского
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ликвидировать «режим Зеленского».
Об этом он заявил сегодня с трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Мы понимаем, что боремся против их идеологии, она проста: самое главное – уничтожить и расчленить Россию. Они собираются разделить «всеединый российский веник на прутики, переломать эти прутики по одиночке и разжечь меркнущий огонь своей цивилизации».
К сожалению, мы видим, что прутик Украина был с болью и кровью выдернут из единой семьи славянских народов. Западные ставленники в Киеве не жалеют сил, борясь до последнего украинца не за свои идеалы и незалежность, а за западную идеологию.
Я абсолютно убежден, что задача СВО по денацификации Украины без ликвидации режима Зеленского будет не выполнена», – сказал Миронов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 2022 году неоднократно выступал с дезориентирующими участников СВО заявлениями, утверждая, что у России нет цели сменить режим на Украине.
«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру», – говорил Лавров о Зеленском.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.