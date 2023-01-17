В Госдуме не согласны с Лавровом и призывают ликвидировать режим Зеленского

Елена Острякова.  
17.01.2023 17:08
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация


Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ликвидировать «режим Зеленского».

Об этом он заявил сегодня с трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ликвидировать «режим Зеленского». Об этом он заявил...

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«Мы понимаем, что боремся против их идеологии, она проста: самое главное – уничтожить и расчленить Россию. Они собираются разделить «всеединый российский веник на прутики, переломать эти прутики по одиночке и разжечь меркнущий огонь своей цивилизации».

К сожалению, мы видим, что прутик Украина был с болью и кровью выдернут из единой семьи славянских народов. Западные ставленники в Киеве не жалеют сил, борясь до последнего украинца не за свои идеалы и незалежность, а за западную идеологию.

Я абсолютно убежден, что задача СВО по денацификации Украины без ликвидации режима Зеленского будет не выполнена», – сказал Миронов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 2022 году неоднократно выступал с дезориентирующими участников СВО заявлениями, утверждая, что у России нет цели сменить режим на Украине.

«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру», – говорил Лавров о Зеленском.

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