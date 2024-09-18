В Госдуме обвинили Центробанк во вредительстве и сговоре с МВФ

Центробанк России ЦБ присоединился к санкциям Запада.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас как мантру повторяют: расчет в национальных валютах, уход от долларовой системы. Но как это ни парадоксально за 2023 год объем юаней на зарубежных счетах российских банков уменьшился до 9%. А долларов мы по-прежнему имеем значительное количество – больше 16%. Самое страшное – нарастает проблема неплатежей с Китаем и Индией.

С нашей точки зрения, ЦБ не только не выполняет своих функций по поддержанию устойчивости валюты, и девальвировал ее за последние 10 лет в 3,5 раза, но и не решает проблемы платежей», – сказал Коломейцев.