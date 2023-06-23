В Госдуме призывают к диверсиям на территории самых активных союзников Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поскольку страны западного блока не будут ограничиваться поставками оружия и наёмников на территорию Украины, а придумают предлог для полноценного введения войск, Москва должна перестать стесняться в средствах.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«НАТО будет делать всё возможное, чтобы втянуть войска. Более того, я предполагаю, что они введут войска на территорию Украины под каким-либо предлогом – под видом миротворцев, или для «защиты» Западной Украины. Но уверен, что они введут свои войска на территорию Украины. Мы должны помимо заявлений различного рода мы должны принимать соответствующие превентивные действия. Не надо этого стесняться – с нашей стороны идёт Специальная военная операция, а с их стороны идёт реальная война на уничтожение нашего государства», – призвал депутат.

По его мнению, Россия должна начать диверсионную деятельность на территории тех стран, которые активнее остальных помогают Украине.

«Вплоть до проведения различных диверсионных действий на территории тех государств, которые напрямую участвуют в конфликте с нашей страной. Я имею в виду подрывы аэродромов, различной инфраструктуры. Я уже не говорю про территорию Украины. Транспортные узлы, мосты через Днепр – их надо уничтожать, не стесняясь. Иначе мы окажемся в очень серьёзной патовой ситуации», – добавил Швыткин.