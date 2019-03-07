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07.03.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Политика, Россия, Украина
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В Госдуме требуют запретить Ковтуна на ТВ

Профильные комитеты Госдумы РФ должны проверить правомерность приглашения на государственные телеканалы России киевских майданных пропагандистов.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Николай Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пропаганда на российских телеканалах украинских бандеровцев и польских националистов становится все более гнусной.  Гордон, по сути, обвинил российского президента в кровавом перевороте на Украине. Подчеркиваю, обвинил на главном государственном телеканале. То же самое делают и другие российские телеканалы. С пеной у рта украинские апологеты типа Ковтуна полощут в грязи России. Многие телезрители воспринимают политическую клевету гордонов-ковтунов за чистую монету», – сказал Иванов.

По его информации бюджет ВГТРК за 2018 год составил 19,8 млрд руб.

«Получается, что на эти деньги государственное телевидение предоставляет трибуну бандеровцам и националистам со всей Земли. Запад не тратит на контр-пропаганду  ни копейки, зная, что тут найдутся так называемые журналисты, готовые на ложь или просто подлость», – сказал Иванов.

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