В Госдуме за смертную казнь не высказались только «Новые люди»

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Партия «Справедливая Россия» предлагает провести референдум о возвращении смертной казни уже в сентябре.

Инициативу в Госдуме озвучил лидер партии Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что есть социология, которая была сделана задолго до этого страшного теракта, до начала СВО, где 69% наших граждан выступают за возвращение смертной казни для педофилов и террористов. Да, когда мы вступали в Совет Европы, Конституционный суд России принял специальное определение. Но единственным источником власти в России является ее народ. А проявлением этой власти могут быть либо референдум, либо свободные выборы. В этой связи наша партия будет наставать на проведении 8 сентября этого года в единый день голосования общенационального референдума о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета», – сказал Миронов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимости в референдуме нет.

«У нас и в Конституции, и в уголовной законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов. Достаточно решения Конституционного суда. Учитывая, что сейчас эта тема обсуждается, нам как законодателям надо проинформировать своих избирателей, от кого зависит принятие решений. Мы с вами вышли из Совета Европы, поэтому эта тема требует обсуждения», – сказал Володин.

Он поручил сформировать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Возглавить группу предложили вице-спикеру Ирине Яровой. Его поддержал депутат-коммунист Юрий Синельщиков.

«Конституционный суд не вынес решения, чтобы признать неконституционными статьи Уголовного кодекса. Они остаются действующей нормой. В них говорится о возможности применения смертной казни. Поэтому сегодня Госдуме нужно обратиться к президенту, чтобы закон выполнялся, и смертная казнь применялась», – сказал Синельщиков.

Снятие моратория на смертную казнь горячо поддержал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Хочу сказать отчетливо: мораторий, который мы установили на смертную казнь в 1996 году, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих нелюдей и отморозков иной меры наказания», – сказал Слуцкий.

Таким образом, представители всех фракций парламента, кроме «Новых людей», прямо или косвенно поддержали возвращение смертной казни.

«Смертной казни на Руси быть. Депутаты Государственной Думы активно топят за возращение этой институции в оборот. В КС от комментариев воздерживаются, так как «вопрос может стать предметом рассмотрения». Считай, обнадёжили», – написал в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

Обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла считает, что против смертной казни в России выступают только системные либералы.

«И они пытаются аргументировать свою позицию. В комментариях к своему посту о необходимости вернуть смертную казнь я прочитал: “Когда расстреляли Чикатило, лишили учёных возможности изучить, как получаются такие люди. Не говоря уже о том, как предотвратить их появление”. Хотел просто пожать плечами: надо же, какие причудливые бывают у людей фантазии. Однако выяснилось, что это не отдельные фантазии. Это, как теперь принято говорить, “нарратив”, или “методичка”: набор высказываний, мнений, аргументов, которые повторяют либералы в дискуссии с патриотами. Причём отнюдь не только в социальных сетях, но и на уровне вполне официальных заявлений», – пишет Перла.

Экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский признается, что в другое время мог бы согласиться с аргументами противников смертной казни, но не после теракта в «Крокус сити холле».

«В данный момент всё моё нутро взывает к возмездию. Скажу более – нутро почти всей страны взывает к возмездию. И даже если кто-то скажет, что пойманных ублюдков в тюрьме ждёт смерть по “естественным причинам”, – никого это не удовлетворит. Когда суд вынесет приговор о пожизненном без права УДО – десятки миллионов граждан страны почувствуют себя “терпилами”. Заказчик этой беды далеко и малоуязвим. Он провернул теракт одиннадцатого сентября в собственной стране и остался безнаказанным. Но исполнители – абсолютно античеловеческие порождения, – они здесь, у нас в руках. Мне претит мысль, что они останутся живы», – написал Ходаковский.

«Думаю, что мораторий на смертную казнь отменят. Это важно, но все же не принципиально. Чувство справедливости будет удовлетворено, особенно когда судить будем главарей киевской террористической хунты – Зеленского, Малюка, Буданова, Ермака, Данилова, а вот Илья Паномарев, скорее всего, до суда не доживет. А если не отменим мораторий, то до суда вообще никто из них не доживет», – считает философ Александр Дугин.