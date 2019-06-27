В Грузии решили, что Россия «выпьет что угодно»

27.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Объемы грузинского винограда для красного вина, производимого в Грузии, меньше объемов этой продукции, поставляемой в Россию.

На этот парадокс обращают внимание «Известия».

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«Непонятно только, откуда берется виноград для 28,5 млн л красного грузинского вина, проданного в Россию в минувшем году. Площадь посадок самого популярного красного сорта «саперави» в Грузии составляет около 5 тыс. га. Этого объема недостаточно даже для покрытия экспорта в Россию, не считая других направлений грузинского экспорта — Украину, Казахстан, где красное вино также пользуется спросом. Не стоит забывать и о внутреннем рынке, где красное вино пьют хотя бы те же 1,4 млн туристов из России, посетивших гостеприимную страну в 2018 году», – отмечается в публикации.

В свою очередь бы ведущий аналитик ИЦ WineRetail Антон Носов убежден, что быстро увеличить объем производимого красного вина без фальсификации вряд ли получилось. Он напоминает, что во многих винодельческих странах существует надежный дедовский способ быстрого увеличения объемов производства – так называемое второе вино, когда оставшийся после полностью отжатого прессом винограда жмых повторно заливается самыми низкокачественными прессовыми фракциями сусла с добавлением сахара, после чего брожение запускается повторно.

«После этого искусный технолог, купажируя этот продукт с обычным вином — например, из белых сортов винограда, добавляя красители и подслащивая виноматериал, может получить вполне приемлемый для невзыскательного покупателя результат. Причем по лабораторным анализам эти «вина», как правило, всем требованиям соответствуют, воду в них могут и не добавлять, спирт получен естественным брожением, а анализы на искусственные красители достаточно дороги и не всегда используются», – говорит Носов.

А глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян говорит, что в Грузии производятся качественные вина, но лишь незначительная их часть доходит до российского рынка.

«Многие производители воспринимают российский рынок как возможность избавиться от стоков виноматериала низкого качества, да еще и заработать на этом. Насколько мне известно, Национальная дегустационная комиссия Грузии очень лояльно относится к качеству вин, которые экспортируются в Россию. Ни в Великобритании, ни в Китае вы такого некачественного грузинского вина, как в России, не найдете», – отмечает эксперт.

По его словам, такая ситуация может плохо кончиться и для рынка, и для грузинского виноделия.

«Вспомним 2006 год и высказывания некоторых грузинских официальных лиц про то, что Россия «выпьет что угодно». Нет, не выпьет. Хватит отношения к России как к винной стране «третьего мира». Собственная дегустационная комиссия для оценки входящего качества импортных вин должна работать в Москве. Только так можно гарантировать, что в страну не будет поступать фальсификат», – резюмирует Саркисян.

На днях Роспотребнадзор сообщил, что качество поставляемого в РФ грузинского вина ухудшается. «С 2014 по 2018 г. объем поставляемого в Россию некачественного грузинского алкоголя увеличился в 2,9 раза – до 203 000 л.», – говорится в сообщении ведомства.