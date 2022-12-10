В Иркутске нарушили идиллию местной коммерсантки и посла Польши

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Конфузом обернулось открытие выставки «Из Польши с любовью» в Иркутске. Она была организована местным польским консульством в честь дня независимости Польши. На мероприятие прибыл из Москвы посол Кшиштоф Краевский.

«В эти нелегкие времена мы предлагаем не предавать забвению нашу совместную историю. Искусство должно быть вне политики», — заявил он.

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Хозяйка сети мебельных салонов и арт-галереи «DiaS» Диана Салацкая вручила послу картину со словами:

«Надеюсь, что она украсит ваш уютный и теплый дом».

«Я уже знаю, где она будет висеть», – обрадовался Краевский.

Эту идиллию нарушил иркутский активист Денис Букалов. Он тоже принес послу подарок – коллаж с изображением уничтоженных советских памятников в Польше.

«Это «польская любовь» наглядно – как вы поступаете с нашими памятниками», – сказал Букалов.

Краевский не понял, что происходит, а коллаж выхватила перепуганная Салацкая.

«В отличие от того, как поступили с нашим послом в Польше, которого облили красной краской, мы поступили деликатно и культурно», – прокомментировал свой поступок Букалов.

Его поддержал белорусский политолог Алексей Дзермант.

«К сожалению, нормальные отношения с Польшей закончились. Там понимают только силу и зеркальную ответку. Красная линия – уничтожение в Польше наших памятников, поэтому никакой их памятник больше у нас не под защитой. Советовал бы в России найти то, что будет больно бить по их самолюбию – нет, не могилы, и это снести. Какой-нибудь памятник Яну Каролю Вайтыле. А на белорусской земле не должно остаться ни одного памятного упоминания про бандитов из Армии крайовой», – написал Дзермант в своем ТГ-канале.