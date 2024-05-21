В июле украинские ТЦК начнут настоящий мобилизационный террор

Новым реестром военнообязанных пользуется только малая часть украинцев, уверенных, что их не мобилизуют, остальные же намерены продолжать скрываться. Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В основном сейчас обновляют свои данные таким образом люди, которые уверены, что их не мобилизуют. То есть люди, у которых есть брони, отсрочки и все остальное. Обновляться начали те, кто не боится быть мобилизованными. Большая часть людей не собираются обновляться, насколько я слышу из разговоров в транспорте общественном, среди знакомых, тех людей, которые могут быть мобилизованы, не имеют отсрочек. Они говорят: «Пускай потом придёт штраф, я заплачу, если он меня там будет доставать. Если штраф мне будет не мешать, я вообще не буду обновляться». Люди не собираются обновляться», – сказал Бортник.

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«Но 95 тысяч людей уже объявили в розыск сегодня. И это маленькая цифра. Это только те, кто уклонились от ТЦК. Это без учёта СЗЧ, о которых тоже юристы пишут, что речь идёт о десятках, возможно, сотнях тысяч людей, которые уже были призваны, мобилизованы, а сейчас отсутствуют в своих воинских частях. Более острый период как раз начнётся с 18 июля, когда завершится 60-дневный срок для обновления своих данных, и вот тогда заработает машина ТЦК. С массовыми проверками, с применением полиции, с выездом на дом, с принудительным приводом в случае необходимости. Вот тогда мы уже увидим настоящее лицо, истинное лицо этих законодательных изменений. Пока что считайте, что конфетно-букетный роман период продолжается между военнообязанными и ТЦК», – добавил эксперт.