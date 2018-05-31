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31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Местная власть, Образование, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В кабинете замдиректора киевской школы нашли оружейный арсенал


В одной из киевских гимназий в служебном кабинете замдиректора правоохранители обнаружили предметы, похожие на запал к боевой гранате, психотропные средства, устройство для отстрела резиновых пуль и боеприпасы к нему, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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“В Киеве был разоблачен заместитель директора одной из столичных гимназий, который обоснованно подозревается в подделке документов, незаконном хранении боеприпасов и психотропных средств”, — говорится в сообщении.

Обыски у учителя совместно с полицией провели 30 мая. Днем ранее заместитель директора гимназии по поддельному распоряжению КГГА пытался попасть в кабинет директора гимназии, чтобы завладеть документацией по контролю над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Сейчас готовы документы об увольнении с занимаемой должности заместителя директора. Также подписан приказ об увольнении за системные нарушения директора гимназии.

Следственные действия по данному факту продолжаются, подозреваемому избирается мера пресечения.

Образовательное учреждение взяли под охрану сотрудники подразделения Муниципальной стражи. Напомним, ранее сообщалось, что “Муниципальная стража” в Голосеевском районе Киева будет создана на базе  боевиков ультраправой организации С14.

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