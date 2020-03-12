В ход пошла бронетехника. Киевские силовики готовятся к отражению штурма
Нацгвардия и Служба судебной охраны пресекла попытку штурма Высшего антикоррупционного суда Украины.
Об этом в своем блоге заявил глава аппарата суда Богдан Крикливенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом, Крикливенко уточнил, что речь идет об учениях, которые силовики провели сегодня утром.
«Утро в Высшем антикоррупционном суде началось нестандартно», – написал Крикливенко.
На опубликованном им ролике видно, как силовики оттесняют условных радикалов, которые пытаются штурмовать здание.
В ход идут спецсредства и спецтехника.
В комментариях под его публикацией пользователи предполагают, что силовики тренировались защищать здание суда накануне вероятного задержания коррупционеров ТОП-уровня и возможных провокаций, связанных с этим.
«Тренировка первентивно перед избранием меры пресечения кому-то из топчиков. Не пуримский карнавал же», – пишит Владимир Репкин.
Спасибо!
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