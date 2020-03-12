12.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Происшествия, Украина
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В ход пошла бронетехника. Киевские силовики готовятся к отражению штурма




Нацгвардия и Служба судебной охраны пресекла попытку штурма Высшего антикоррупционного суда Украины.

Об этом в своем блоге заявил глава аппарата суда Богдан Крикливенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Крикливенко уточнил, что речь идет об учениях, которые силовики провели сегодня утром.

«Утро в Высшем антикоррупционном суде началось нестандартно», – написал Крикливенко.

На опубликованном им ролике видно, как силовики оттесняют условных радикалов, которые пытаются штурмовать здание.

В ход идут спецсредства и спецтехника.

В комментариях под его публикацией пользователи предполагают, что силовики тренировались защищать здание суда накануне вероятного задержания коррупционеров ТОП-уровня и возможных провокаций, связанных с этим.

«Тренировка первентивно перед избранием меры пресечения кому-то из топчиков. Не пуримский карнавал же», – пишит Владимир Репкин.

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