«В Холодную войну такого не было»: США по неадекватности сравнялись с поляками и прибалтами – Лавров

Нынешняя ситуация в мире носит характер новой глобальной войны, которой точное определение еще предстоит дать историкам. Но в отличие от Холодной войны, нет никаких рычагов сдерживания и противовесов, а все договоренности о контроле над вооружением сведены на нет.

Об этом на международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем нынешняя ситуация лучше и безопаснее, чем в эпоху Холодной войны? Наверное, её нужно назвать по-другому, потому что во время Холодной войны были сдержки и противовесы. Был настрой у великих держав, соперничающих лагерей США и Советского союза, НАТО и Варшавского договора, чтобы всё-таки соперничество сдерживать в политико-дипломатических рамках. Когда зародился и достаточно быстро стал развиваться диалог по контролю над вооружениями, были достигнуты конкретные практические результаты. Это внушало спокойствие. По крайней мере ни в Соединённых штатах, ни в Советском союзе, ни в странах социалистического лагеря, НАТО или Евросоюза не просматривались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьёзные опасения за своё физическое будущее, как сейчас», – отметил он.

По словам главы МИДа, сейчас такие страхи высказываются на уровне руководителей государств, выводя угрозу своему существованию на уровень логического обоснования русофобии.

«И это не только потому, что Запад или США решили нам объявить гибридную войну в прямом смысле этого слова. Послушайте, что они говорят, когда касаются положения дел вокруг Украины. Украина заточена в качестве инструмента для нанесения нам стратегического поражения – это заявленная цель. Причём ещё стращают своих избирателей тем, что это только начало. И аппетиты России гораздо алчнее… Ладно, прибалты, поляки и прочие проводники американской политики в Европе, в том числе в интересах ослабления Евросоюза. Но лично глава Пентагона Остин несколько раз, причём совсем недавно, выступая на слушаниях в Конгрессе сказал, что «если мы не поддержим Украину, то Россия победит. И уверяю вас, она на этом не остановится. следующими целями будут страны Балтии, Польша и другие соседи России». Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона! Который анализирует состояние дел между Москвой и Вашингтоном! И который наверняка понимает, что конкретно решается на Украине, и что никаких агрессивных замыслов каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», – подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что причиной СВО стал отказ Украины от Минских соглашений, и реализация плана по истреблению населения Донбасса.

«Неонацистский режим, который корнями уходит в антиконституционный переворот на Украине 2014 года, при поощрении Запада – взял курс на истребление законодательно, а в ряде случаев и физически, всего русского населения на тех землях, которые осваивались, отстраивались русскими в течении столетий. И одновременно этот неонацистский режим стал инструментом нанесения России стратегического поражения в интересах Запада на поле боя. Если это не является угрозой нашим интересам, нашей безопасности и тем людям, которые со времён прадедов, дедов, отцов и матерей считают себя русскими, тогда, наверное, на Западе нет внятных аналитиков. Либо там просто нет людей, которые имеют совесть», – предположил министр.

Он напомнил, что нынешний украинский президент провозгласил дерусификацию Донбасса государственной задачей.

«Зеленский ведь сказал задолго до специальной военной операции, когда его спросили в каком-то интервью, как он относится к тем людям, которые там на Донбассе под эгидой Минских договорённостей находятся? Он сказал, и это было расистское высказывание: «есть люди, а есть существа. И мой совет, если кто-то из живущих на Украине ощущает сопричастность к русской культуре, ради будущего своих детей, внуков – проваливайте в Россию». Это всё звучало и звучало при гробовой тишине со стороны цивилизованного просвещённого Запада. Возвращаясь к характеристике нынешней ситуации. Не знаю, как историки назовут этот период, но то, что благодаря действиям США разрушен практически весь массив договорённостей о контроле над вооружениями – это факт, и об этом написано уже сотни страниц. Так что я бы всё-таки к нынешнему периоду мировой истории относился максимально ответственно», – заключил Лавров.