В Киеве анонсировали наступление на Дебальцево

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская армия попытается вернуть подконтрольный ДНР город Дебальцево. Новые бои будут еще более ожесточенными, чем в 2015 году. Об этом в эфире телеканала «Аверс» заявил экс-участник «АТО» от Нацгвардии Сергей Гуменюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет Дебальцево-2, и биться там будут более жестко. Мы свое Дебальцево все равно заберем. Самое лучшее, чтобы были хорошие командиры, и они организовали наступление, чтобы все было по донесениям разведки, пойти в контрнаступление и выбить их оттуда. Я думаю, что должна быть политическая воля.

Дебальцево сдали, потом Иловайский котел, Волноваха, что там сделали, за что российские войска убили наших ребят? Точно так же в Дебальцево. Если идти, то идти хорошо, чтобы дойти до Москвы», – резюмировал экс-атошник.

Напомним, в 2014 году город Дебальцево попал в зону вооруженного конфликта в Донбассе. Окончательно под контроль ДНР город перешел 18 февраля 2015 года после образования «Дебальцевского котла» и боев ополчения с частями ВСУ, уничтожившими перед отступлением крупнейший железнодорожный узел, восстановленный позже силами республики.