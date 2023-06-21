В Киеве анонсируют российско-американский пакт об условиях применения ЯО

Страной НАТО, по которой может быть нанесён превентивный ядерный удар, согласно статье почётного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова, с большой вероятностью окажется Польша.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Путин говорит о договоре, который должен был быть подписан в прошлом году, он даёт понять, что не собирается больше ни о чём говорить с Украиной, что Украина недоговороспособна, вот, мы почти договорились, они уже даже подписи поставили, а в результате получили то, что получили, в результате – война затянулась на ещё дольше. Мол, не Украина принимает решения, и мы готовы говорить с тем, кто принимает. Это постоянный акцент, который Россия будет продвигать, что не с Украиной стоит договариваться об Украине. Я бы обратил внимание, что не только Шойгу грозит ударить по центру принятия решений, но и снова заговорили о ядерной угрозе, о тактическом ядерном оружии. С одной стороны, Медведев, который чуть ли не каждую неделю пугает ядерными ударами, с другой стороны – появилась статья Караганова (председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике – ред.), где он детально расписывает, что имел в виду Медведев, когда говорил о возможности применения ядерного оружия. Караганов идёт дальше и говорит о превентивном ядерном ударе – и не только по Украине, а по одной из стран НАТО, НАТО отвечать не будет, но зато будет понимать, что надо с Россией считаться. [Байден говорит], что возможно применение ядерного оружия, но тот же Караганов говорит, что не обязательно по Украине. Наиболее вероятной территорией, по которой Россия могла бы применить ядерное оружие, является Польша. Идеологически можно объяснить россиянам, почему применили, наиболее враждебно настроенное государство по отношению к России, нету совместных границ, кроме Калининграда. Соответственно, показательный удар нанести по Польше, тогда, как говорят сами россияне, и остальные испугаются и сядут за стол переговоров», – уверен он.

Эксперт заверил, что все угрозы ядерного удара существуют исключительно на бумаге.

«Но когда Байден говорит о том, что существует эта угроза, это вселяет определённую надежду на то, что не только эта угроза не воплотится, а в то, что может начаться некий переговорный процесс, который может привести к приостановке войны. Потому что все прекрасно понимают, что ядерная угроза – это уже последняя точка, если она возникает, то необходимо что-то делать, чтобы она не воплотилась в жизнь. Тем более ядерная тема требует нового переговорного процесса, поскольку она вышла из-под контроля, сейчас она регламентируется достаточно общим и мало рабочим договором 1968 года о нераспространении ядерного оружия и так далее. Но именно базисные договорные обязательства в рамках контроля над ядерным вооружением и прочим, они сегодня не работают. И много говорилось, что нужен новый договор между Россией и США с привлечением других ядерных государств, для того, чтобы подписать некий глобальный ядерный пакт. Поэтому, думаю, что сейчас неслучайно заговорили об этой угрозе, заговорили как о некой прелюдии к возможной встрече, возможному саммиту и возможному подписанию нового договора. По крайней мере, хочется надеяться, что это именно так. Когда начинают говорить о ядерной угрозе, о том, что ядерная угроза вот-вот воплотится, я помню историю о том, что это первый шаг к разрядке напряжённости», – объяснил политолог.