В Киеве благодарят Токаева за многовекторность Казахастана

Вадим Москаленко.  
11.01.2023 09:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Казахстан, Политика, Украина


Казахстан, как и некоторые другие государства СНГ, продолжает проводить политику многовекторности – неизбежный этап перед окончательным разрывом с Москвой и поворотом на Запад.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Казахстан, как и некоторые другие государства СНГ, продолжает проводить политику многовекторности – неизбежный этап...

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«Сегодня Казахстан – точно не шакал Путина. Я считаю, что в Казахстане они пытаются балансировать. У нас тоже когда-то был идиотский период многовекторности. Так вот, сейчас Казахстан пытается играть в ту же игру, имея Китай, имея влияние Запада, и другие», – сказал Климкин.

Павел Климкин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за его политическую проституцию.

«Токаев – опытный человек в плане внешней политики. И под Путина он, как это делает Лукашенко и частично иранский режим, он не пойдёт. Кстати, даже они пытаются до последнего маневрировать», – резюмировал экс-министр.

Напомним, на саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал глав Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прекратить играть в многовекторность – хотя бы из чувства самосохранения.

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