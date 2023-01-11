В Киеве благодарят Токаева за многовекторность Казахастана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Казахстан, как и некоторые другие государства СНГ, продолжает проводить политику многовекторности – неизбежный этап перед окончательным разрывом с Москвой и поворотом на Запад.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сегодня Казахстан – точно не шакал Путина. Я считаю, что в Казахстане они пытаются балансировать. У нас тоже когда-то был идиотский период многовекторности. Так вот, сейчас Казахстан пытается играть в ту же игру, имея Китай, имея влияние Запада, и другие», – сказал Климкин.

Павел Климкин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за его политическую проституцию.

«Токаев – опытный человек в плане внешней политики. И под Путина он, как это делает Лукашенко и частично иранский режим, он не пойдёт. Кстати, даже они пытаются до последнего маневрировать», – резюмировал экс-министр.

Напомним, на саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал глав Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прекратить играть в многовекторность – хотя бы из чувства самосохранения.