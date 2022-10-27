В Киеве больше нет желающих фотографироваться на фоне горящего Крымского моста

27.10.2022  18:26 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, Киев, Крым, Украина
Новости Украины

В Киеве больше не наблюдается обилия желающих фотографироваться на фоне инсталляции с изображением горящего Крымского моста, которую оперативно установили члены работающей на западные гранты организации «Чесно» вскоре после украинского террористического акта в Керченском проливе.

«Фотографироваться на Крещатике на фоне арт-объекта «Почтовая марка с изображением горящего Крымского моста» для киевлян и гостей столицы Украины вроде как «уже не в тренде». Специально сделал селфи, чтобы показать: ни то что ажиотажа, желающих в принципе нет. Настроения масс так изменчивы в наше тревожное смутное время», – рассказал в своём блоге киевский политолог Андрей Мишин, опубликовав фото.

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В Киеве больше не наблюдается обилия желающих фотографироваться на фоне инсталляции с изображением горящего...

По данным Мишина, киевляне теперь озабочены другим.


«Воздушные тревоги все время, городской транспорт стоит, ещё и свет отключают… На время тревоги трамваи и городские автобусы стоят. Троллейбусы пока всё. Маршрутки бегают… Тревоги из-за «Гераней» теперь двухчасовые и несколько в день», – описал ситуацию политолог.

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