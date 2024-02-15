В Киеве боятся, что Путин расколет США

Вадим Москаленко.  
15.02.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является многоходовкой.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является многоходовкой. Об этом в...

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«Это многоходовка со стороны Кремля. Потому что интервью Такеру Карлсону – это информационный вброс, где заявлена тема готовности Путина к миру, мирным переговорам.

А через неделю делается второй шаг: «Мы не просто через Такера Карлсона посылали сигнал о мире, мы пытались договариваться с людьми Байдена, а они не захотели мира». Это многоходовка.

Это попытка расколоть западные элиты, особенно подействовать на тех, кто хочет переговоров, и показать им: «Видите, Путин хочет переговоров, а Байден отказывается, так что проблемы у Байдена, давите на него», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что это может оказаться серьёзным ударом по позиции Джо Байдена.

«И помимо раскола западных элит здесь ещё и попытка воздействовать на американское мнение, попытка подыграть Трампу. Тоже демонстрация, что, мол, прав Трамп, Путин хочет мира, а Байден нет. Поэтому надо заменить Байдена, тогда будет мир.

На самом деле большинство американцев война на Украине интересует далеко не в первую очередь, они сосредоточены на своих внутренних вопросах», – подытожил политолог.

 

 

 

 

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