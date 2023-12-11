В Киеве боятся, что Украина повторит судьбу Южного Вьетнама, брошенного американцами

Анатолий Лапин.  
11.12.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Вьетнам, Дзен, США, Украина


США могут проиграть сражение на Украине, как проиграли войну во Вьетнаме.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США могут проиграть сражение на Украине, как проиграли войну во Вьетнаме. Об этом в...

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По словам эксперта, задержка с выделением военной помощи может обернуться катастрофой для Украины.

«Соединенные Штаты не отказывались от поддержки Южного Вьетнама ни разу, просто пошла задержка по политическим причинам пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

И это оказалось для Южного Вьетнама фатальной задержкой, которая для него закончилась военной катастрофой. В этой ситуации я опасаюсь того, что вопрос могут заиграть до такой степени, что это может принять для нас крайне неприятный оборот, если не сказать катастрофический», – заявил Золотарев.

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