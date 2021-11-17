В Киеве боятся Приднестровья не меньше, чем ЛДНР

Новости Украины

Сегодня в Бессарабии и на юге Одесской области одни из «худших» социологических показателей, поскольку они не совпадают с нарративами украинской пропаганды о ситуации в Крыму и Донбассе.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил одесский националист, директор «Школы ответственной политики» Андрей Юсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На местном уровне и исполнительная власть, и представители государственной власти, и местная власть, и бизнес должны понимать, что ПМР, ДНР и ЛНР – это одна и политическая, и правовая, и информационная угроза. Нельзя проводить политику блокады в отношении с ДНР, и тут же серо заигрывать с ПМР. И, безусловно, это не только военная угроза, несмотря на ограниченный контингент российских войск, это и информационная угроза. Например, ретрансляция российских радиостанций на средних волнах происходит на украинской Бессарабии именно с территории ПМР, и в некоторых районах Одесской области вы не услышите украинского радио или услышите с табуретки или вышки, на которую нужно залезть. Хотя, радио «Вести» прекрасно транслируется с России, с территории ПМР. Таких примеров можно приводить очень много», – пожаловался националист. «В частности, это постоянный источник коррупции, продвижение гибридных информационных вражеских нарративов на территорию Украины. В результате сегодня в Бессарабии и на юге Одесской области одни из худших социологических показателей по оценке российской политики, российской агрессии, ситуации в Крыму и на Донбассе. Это всё вещи, которые между собой неразрывно связаны», – тревожится нацист-пропагандист.