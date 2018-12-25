25.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Крым, Россия, США, Украина
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В Киеве грозят России на случай нового похода в Керченский пролив

Если Россия во время следующего похода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив не пропустит их в Азовское море под каким-либо предлогом, Запад начнет вводить санкции и не допускать российские суда в иностранные порты.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия абсолютно по-безбашенному ограничивает свободу судоходства, для нашего торгового и военного флота, а потом и для зарубежных. Это в третьем тысячелетии на планете земля считается недопустимым. Это неправильно, незаконно, и за это будут карать, кто бы это не делал, в данном случае Россию.

Она причиняет ущерб нам, нашей экономике, причиняет ущерб нашим торговым партнерам. Этого делать нельзя, поэтому Россию будут карать. Если она дальше не будет давать возможности нормального судоходства, будут зеркальные действия по не допуску российских кораблей в зарубежные порты», – сказал Гриценко.

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