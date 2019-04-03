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03.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, СБУ, Спецслужбы, Украина
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В Киеве хотят декоммунизировать СБУ и генпрокуратуру

СБУ и Генеральная прокуратура Украины являются советским наследием, должны быть распущены и заменены множеством новых служб.

Об этом в эфире телеканала «UKRLIFE.TV» заявил экс-спикер СБУ Станислав Речинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ как таковая вообще не нужна, и, как советское наследие, копирующее КГБ, должна быть просто ликвидирована. Просто, в один день, расформирована. И тут же, в этот же день, создаётся новая контрразведывательная служба.

К этому дело и шло, у неё постепенно пытаются забрать какие-то функции. Следствия у неё уже практически нет», – отметил он.

По мнению Станислава Речинского, такая же участь постигнет и Генеральную прокуратуру Украины, которая постепенно лишается своих функций.

«Тоже самое постигнет и Генпрокуратуру, потому что уже создалось ДБР, которое перетянет на себя большую часть (функций Генпрокуратуры– прим. ред.), уже создалось НАБУ, надзорных функций у неё уже давно нет», – добавил эксперт.

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