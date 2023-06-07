В Киеве ликуют: теракт на Каховской ГЭС «поломал планы России»

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Главной целью подрыва Каховской ГЭС было сделать для России практически бессмысленным дальнейшее удержание этого региона.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий отметил, что после подрыва Каховской ГЭС удержание этих территорий якобы потеряло для России всякий смысл – Северо-Крымский канал обмелел, а Запорожская АЭС не в состоянии продолжать работу.

«Насколько я понимаю, Запорожскую АЭС, если вытянут ТВЭЛы, её и держать особо не надо. Там уже можно будет тяжёлую технику держать, уже не будет ядерного оружия. А по Северо-Крымскому каналу хоть маленький ручеёк, но идти будет. Аксёнов заявлял, что у них на восемьдесят процентов обеспечено, но на два месяца. Ну, до зимы, а потом дожди пойдут. Но в любом случае все эти годы ведь как-то справлялись», – сказал эксперт.

Стариков отметил, что после этого теракта часть целей Специальной военной операции якобы провалилась.

«Всё, ради чего это [СВО] было затеяно – всё ломается. Перешеек, вода в Крым и электроэнергия – все планы сломаны. Но если кто-то думает, что они после этого уйдут – не уйдут. Говорит человек, который понимает, что такое ядерная триада и стратегическая стабильность – в случае чего там [за сухопутный коридор в Крым] они будут воевать очень серьёзно», – радовался он.