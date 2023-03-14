В Киеве мечтают поставлять газ на территорию новых регионов РФ

Анатолий Лапин.  
14.03.2023 11:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 743
 
Дзен, Донбасс, Россия, Украина, Энергетика


Украина планирует поставлять газ на территорию новых российских регионов и Крыма.

Такой ответ журналисты антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» вытащили из главы «Укртрансгаза» Романа Малютина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина планирует поставлять газ на территорию новых российских регионов и Крыма. Такой ответ журналисты...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Так, его спросили, потянет ли предприятие эти территории в случае их возвращения под контроль ВСУ.

«В первую очередь нам нужно понимать, что мы нужны предприятиям, тем регионам, и мы можем помочь в обеспечении энергией, газом наших граждан, наших предприятий… Мне сложно говорить об обеспечении их газом, потому что «Укртрансгаз» – это склад, мы храним газ. У нас есть мощности на востоке Украины, есть возможности и мы можем это делать», – заявил Малютин.

Ведущая Наталья Мосийчук не унималась:

«Государство вам поставило задачу накопить столько газа, чтобы мы потянули Донецк, Луганск и Крым в следующем году?».

«Конечно, перед нами стоят достаточно амбициозные задачи, и мы должны накопить достаточно газа для обеспечения отопительного сезона в любом случае, – ответил ей Малютин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть