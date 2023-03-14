В Киеве мечтают поставлять газ на территорию новых регионов РФ

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Украина планирует поставлять газ на территорию новых российских регионов и Крыма.

Такой ответ журналисты антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» вытащили из главы «Укртрансгаза» Романа Малютина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, его спросили, потянет ли предприятие эти территории в случае их возвращения под контроль ВСУ.

«В первую очередь нам нужно понимать, что мы нужны предприятиям, тем регионам, и мы можем помочь в обеспечении энергией, газом наших граждан, наших предприятий… Мне сложно говорить об обеспечении их газом, потому что «Укртрансгаз» – это склад, мы храним газ. У нас есть мощности на востоке Украины, есть возможности и мы можем это делать», – заявил Малютин.

Ведущая Наталья Мосийчук не унималась:

«Государство вам поставило задачу накопить столько газа, чтобы мы потянули Донецк, Луганск и Крым в следующем году?».

«Конечно, перед нами стоят достаточно амбициозные задачи, и мы должны накопить достаточно газа для обеспечения отопительного сезона в любом случае, – ответил ей Малютин.