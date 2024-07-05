В Киеве нацелились на арестованные активы российских богатеев

Поскольку Киев не может добиться от Запада передачи Киеву замороженных активы РФ, следует переключиться на арестованные средства российских миллиардеров.

Об этом в эфире «радио НВ» заявил экономический эксперт Иван Ус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, для Украины, дискуссии [об использовании украденных российских средств] продолжаются. Ведь даже 300 миллиардов – это приблизительная сумма, а сколько точно – никто чёткой информации не даёт. Но все постоянно говорят по поводу этих арестованных российских денег, но при этом никто не говорит, что есть ещё замороженные активы российских подсанкционных лиц-миллиардеров.

А эти люди в значительной степени являются номинальными собственниками активов, а реальными является руководство России. Путин не любит повторять, что он небогатый человек», – сказал Ус.