В Киеве начинается война за «жирные» стройки

20.10.2020, Киев, Игорь Петров

Борьба за Киев на местных выборах – это борьба за откаты и доли в крупных строительных проектах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Борьба идет за то, кто будет иметь свою долю теневую в реализации крупных строительных проектах. В первую очередь речь идет о двух таких объектах в центре Киева как Теличка и Рыбальский полуостров. И от того, кто станет мэром Киева, кто будет контролировать Киевсовет, и будет во многом зависеть какие компании, на каких условиях будут реализовывать эти крупные строительные проекты.

Там речь идет о строительстве и бизнес центров, и жилых комплексов и разного рода транспортной инфраструктуры начиная от станции метро и заканчивая мариной для яхт. Это все огромные деньги и возможности не только получить откаты со строителей, но и возможность своей доли в этом проекте», – сказал Белашко.