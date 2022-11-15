В Киеве начинаются экстренные отключения света – украинцы мечтают об ответном ударе по РФ

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Энергетическая компания олигарха Рината Ахметова сообщила, что после нового ракетного удара по Киеву начинаются экстренные отключения света – старые графики больше не действуют.

«Судя по всему, целями вечерних ударов снова стали объекты энергетической инфраструктуры», – отмечает депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

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Украинская сторона, напомним, традиционно замалчивает все пораженные объекты, сообщая только о жилых домах, на которые упали обломки ракет после «кривой» работы украинской ПВО, вооруженной «новейшими» системами НАТО.

«А вот и усиление договорных позиций в будущем подоспело. Плюс, украинской инфраструктуре наверняка ещё не раз аукнется визит Зеленского в Херсон и люди, привязанные к столбам. В чём можно верить обеим сторонам конфликта, так это в том, что с началом зимы ничего не закончится», – отмечает телеграм-канал медиатехнолога Дмитрия Кирьяна.

«Добрым словом и ракетами Х-101, пущенными с Ту-95 можно добиться гораздо большего результата, чем просто добрым словом», – соглашается крымский обозреватель Сергей Веселовский.

Украинский политолог Юрий Романенко требует заполучить ракеты для ответных ударов по России.

«Одно можно сказать точно. В будущем наличие ракетной программы Украины, способной производить ракеты с дальностью поражения от 1500, а лучше на тысячи 3000 километров, будет одним из ключевых критериев оценки власти. Если за год Украина не будет производить несколько сот таких ракет, то у власти однозначно плохие люди. Наши люди должны усвоить – какую бы лапшу не вешали политики, но наличие-отсутствие ракет средней дальности определяет, кто нами правит», – пишет Романенко.