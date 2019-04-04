В Киеве наконец признали, что Крым ушел навсегда

04.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина прошла точку невозврата в вопросе Крыма – у нее нет никаких шансов добиться реинтеграции полуострова ни военным, ни политическим путем.

Об этом в эфире радио «Крым. Реалии» заявил президент киевского Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, главная задача для Запада сейчас – не дать России усилить свой потенциал, который она набрала уже после Крыма.

«Когда рухнул Крым, то есть, когда он был аннексирован и полностью перешел под юрисдикцию России, было однозначно, что Азовское море уже потеряно. Так и есть на самом деле. Это реалии. Потому эти призывы относительно каких-то судов, какого-то решения споров каким-то образом, находясь в условиях прямой силовой геополитической конкуренции, обращаться к суду – это издевательство над собой. Конечно, Украина не сможет…”, – сказал эксперт.

“Сейчас, возможно, я не хочу быть черным пророком, но я считаю, что точку невозврата по отношению к Крыму мы прошли. Что делать дальше? Как всегда – не дать, чтобы дальше этот баланс двигался в пользу России и ее сателлитов», – заявил Коломиец.