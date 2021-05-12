В Киеве намерены поднять украинский флаг над Севастополем «по стандартам НАТО»

12.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украину следует вернуть в десятку стран-лидеров на глобальном рынке вооружений.

Cтандарты НАТО в вооружении помогут Украине водрузить желто-голубые флаги над админзданиями в Севастополе, Симферополе, Донецке и Луганске.

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Об этом на форуме Ukraine 30 заявил глава концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гусева, Украине нужно вклиниться в цепочки производства оружия странами НАТО.

«Если говорить о перспективах ОПК Украины, то важно акцентировать, что нам нужно создать такие образцы вооружения и военной техники для нужд, в первую очередь ВСУ. А я не устаю повторять, что нашим главным заданием является обеспечение украинских войск современным, качественным вооружением и военной техникой. Так вот, нам нужны такие современные образцы военного оружия, которые помогли бы вернуть государственные желто-голубые флаги на админздания Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя.

Для этого Украина должна внедрить стандарты НАТО в оборонно-промышленном комплексе, корпоративное управление предприятиями ОПК. Украина должна вернуться в десятку стран-лидеров по вооружению на глобальном рынке, мы должны интегрироваться в цепочки поставки вооружения и военной техники стран-членов НАТО и работать более глубоко со странами-членами Североатлантического Альянса», – заявил Гусев.

Напомним, что в 2014 году провести военный парад в Севастополе обещал министр обороны Украины Валерий Гелетей, вскоре после своего заявления отправленный в отставку после разгрома группировки ВСУ под Иловайском.