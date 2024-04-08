В Киеве напряглись: Россия готовится к стратегическому наступлению

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Россия обкатывает свои резервы в боях, готовясь к грядущему наступлению.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Силы накоплены достаточные, сейчас они прокручивают, прогоняют свои резервы через боевые действия. Резервы стратегические, они должны быть обкатаны. А как их обкатать? Только во время боевых действий. Вот они с третьей линии их перебрасывают на первую, крутят войсками для того, чтобы они учились ведению боевых действий. Войска просто так стоять не будут, они что-то готовят, и готовят очень серьезное», – сказал эксперт.

«Где будет основной удар, где будет второстепенный, где будет вспомогательный? Я не знаю, но по лини боевого соприкосновения часовярское направление – серьезное, Авдеевское будет тактическое, отвлекающий удар, Часов Яр будет основной удар, Северское направление – основной удар, Лиманское – отвлекающий, Купянское – не знаю. Купянское может быть и основной удар, может и отвлекающий. Будет по образу и подобию Брусиловского сражения, – в трех-четырех, может, в пяти местах будет ведение боевых действий», – заявил Стариков.